Лавров заявил, что страны Запада способствуют негативному развитию событий в мире

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Страны Запада в решающей степени способствуют негативному развитию событий в мире, накапливается конфликтный потенциал. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Всем понятно, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал, западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий", - сказал он.

"Они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами, на которых они хотят заставить всех выстраивать новый миропорядок", - подчеркнул Лавров.

Глав МИД РФ указал, что страны Запада создают новые узкие форматы взамен ООН. "Эти междусобойчики подаются как коалиции передовиков, которые диктуют новые подходы, необходимые сегодня всем остальным", - отметил министр.

"А те, кто не присоединяется к такого рода мероприятиям, они объявляются ретроградами, странами, которые пытаются внедрить ревизионизм в международную жизнь. Хотя, казалось бы, ревизионизм - это то, чем занимается Запад", - добавил министр.