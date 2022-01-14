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Слуцкий: РФ имеет право реагировать на антироссийские высказывания зарубежных чиновников

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, в Москве надеются, что новый министр информации Казахстана Аскар Умаров в будущем будет избегать подобных публичных заявлений

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право реагировать на антироссийские высказывания зарубежных чиновников, в Москве надеются, что новый министр информации Казахстана Аскар Умаров в будущем будет избегать подобных публичных заявлений. Об этом в пятницу в ходе онлайн-брифинга заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Умаров допускал ряд высказываний против русскоязычных граждан Казахстана, очень резких, жестких, неоправданных и не имеющих ничего общего с политикой добрососедства России и Казахстана", - сказал Слуцкий, назвав отношения с Казахстаном "самыми тесными", в том числе на уровне межпарламентской и народной дипломатии.

По его словам, слова Умарова "вызвали адекватную реакцию у России". "Забывать это никто не будет. Вместе с тем Казахстан - это суверенная страна, правительство сформировано, мы это уважаем. Право на реакцию в отношении антироссийских взглядов мы оставляем за собой", - продолжил депутат, заметив, что министр "некоторым образом перешел красные линии".

"Надеемся, что, конечно, коллега Умаров не только не будет вслух произносить подобных вещей, но и как-то пересмотрит свои взгляды. Для человека взрослого, может, это утопично прозвучит, но посмотрим. Как министр информации, я думаю, он будет весьма объемно высказываться в публичном пространстве", - резюмировал Слуцкий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова.

Сам Умаров в связи с соответствующими публикациями СМИ заявил, что не является тем, кем его "пытаются представить", и на предыдущих должностях "старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами".

Теги
КазахстанРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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