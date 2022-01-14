Лавров: Россия будет бороться с попытками "растащить на статьи" международное право

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва продолжит противостоять попыткам ряда стран интерпретировать международное право только в свою пользу. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"В наступившем году <...> будем отстаивать центральную роль ООН, необходимость строгого уважения международного права, как оно воплощено в универсально согласованных и универсально принятых документах, без попыток растащить его по отдельным статьям и тем более без попыток интерпретировать эти статьи в угоду только одной группе стран", - сказал он.

"Будем поддерживать русский мир, способствовать его консолидации в качестве многонационального, многоконфессионального движения", - добавил министр.