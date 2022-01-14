Лавров: Москва не рвала отношений с ЕС и готова к дополнительному общению с Боррелем

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва не рвала отношений с Евросоюзом (ЕС) и готова дополнительно общаться с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, в зависимости от продуктивности вопросов, которые затронут западные коллеги. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"[Россия и Евросоюз] не рубили концы в наших связях, и вы знаете, [мы] общались с Жозепом Боррелем в прошлом году, готовы общаться дополнительно", - сказал глава МИД. "Все зависит от того, насколько ему разрешат возобновить диалог с Российской Федерацией, и насколько конструктивны будут те вопросы, которые с их стороны могут быть затронуты", - пояснил Лавров.

"Мы говорили с ним (с Боррелем - прим. ТАСС) на полях Совета министров ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря, пересеклись не специально, на ходу, подтвердили с обеих сторон, что мы друг друга не избегаем. Но я напомнил - мяч на стороне Евросоюза", - рассказал глава российского дипведомства.