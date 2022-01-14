Слуцкий не исключает, что январская сессия ПАСЕ пройдет "по удаленке"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в дистанционном формате.

"Сегодня в конце дня мы узнаем об итогах заседания бюро ПАСЕ, принимать участие в котором будет руководитель российской делегации, вице-спикер [Госдумы] Петр Толстой", - сказал Слуцкий в пятницу в ходе онлайн-брифинга.

Депутат не исключил, "что в связи с "омикроном" и в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями во Франции будет принято решение" о проведении пленарных заседаний и заседаний комиссий по видео-конференц-связи. "Сессия, выражаясь простым языком, пройдет по удаленке. Думаю, что вероятность такого решения весьма серьезная", - добавил Слуцкий.

Глава комитета при этом подчеркнул, что в случае проведения этой и последующих сессий ПАСЕ в очном формате российская делегация не потерпит ограничения своих прав на передвижения из-за того, что члены делегации привиты российскими вакцинами, которые не одобрены европейскими регуляторами.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет с 24 по 28 января.