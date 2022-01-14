Лавров назвал неприемлемым молчание ОБСЕ при нападениях на журналистов в Казахстане

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Действия ОБСЕ в ситуации с нападениями на журналистов в Казахстане позорны, молчание представителей организации в этой ситуации было неприемлемо. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Мы уже комментировали эту ситуацию и сделали официальное представление в ОБСЕ, прежде всего представителю по свободе СМИ. Это действительно просто позорно для организации, которая позиционирует себя в качестве маяка, и Запад говорит, что ОБСЕ - это золотой стандарт. Золотой стандарт в очередной раз доказал, что этот стандарт двойной, а не золотой. И неприемлемо то, что, <...> когда громили и создавали угрозу жизни журналистов и физические увечья наносили, они молчали", - сказал министр.

Лавров напомнил, что когда ОДКБ помогла Казахстану нормализовать ситуацию, в ОБСЕ стали "призывать жить дружно" и избегать насилия в стране.

Офисы телевещателей "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК в Алма-Ате подверглись нападениям мародеров во время беспорядков в Казахстане. Сообщалось о поджоге филиала телерадиокомпании "Мир".