Лавров: США и НАТО препятствуют попыткам ЕС добиться автономии в вопросах безопасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Попытки Европейского союза (ЕС) добиться стратегической автономии в вопросах безопасности наталкиваются на жесткое противодействие США и НАТО. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Мы заинтересованы в самостоятельном Европейском союзе и внимательно наблюдаем за неоднозначными тенденциями, которые развиваются в этом объединении, - отметил он. - Мы видим, как Евросоюз опасается, что его интересы могут игнорироваться. Это они открыто признают и после Афганистана, и после эпопеи с австралийскими подлодками, и создания так называемого [трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе] AUKUS. Активизировались со стороны некоторых членов ЕС сигналы о необходимости сформировать стратегическую автономию в вопросах безопасности, но одновременно в Евросоюзе же есть очень жесткое лобби, которое противодействует любым попыткам как бы отделиться в вопросах безопасности от НАТО и настаивает на том, что НАТО - это ключ безопасности в том числе и Европейского союза".

Глава внешнеполитического ведомства считает, что такие вопросы "надо решать между этими двумя структурами". "Нас, по большому счету, не сильно беспокоит, кто будет вести переговоры, если во главе процесса будут стоять США, - продолжил он. - Именно от них зависит то, как выстраивается политика в сфере безопасности в Европе, да и в других частях мира, где НАТО сейчас стремится активно столбить свою роль вопреки изначальному предназначению этой организации".

По словам министра, США смогли "возобновить свою активную довлеющую роль на европейском континенте". "Через НАТО они активно проводят линию на гармонизацию любых действий, связанных с военными вопросами между НАТО и Европейским союзом, - констатировал Лавров. - Там есть специальные договоренности о военной мобильности, когда страны Евросоюза, не входящие в НАТО, должны предоставлять свою территорию, свою транспортную инфраструктуру для передвижения натовских сил. Это серьезный процесс. И Швеция, и Финляндия, кстати сказать, и Австрия периодически, даже регулярно участвуют в натовских учениях, в том числе в учениях, которые имеют легенду далеко не безобидную".