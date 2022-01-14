Лавров: западные поставки оружия Киеву искушают его решить силой ситуацию в Донбассе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Запад новыми поставками вооружения создает для Киева дополнительное искушение решить силовым методом ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Он напомнил, что "в минских соглашениях есть прямой запрет на нахождение зарубежных военнослужащих, зарубежных военных, вооруженных людей на территории Украины, хоть и нет запрета на поставки вооружений на Украину, но зарубежные военнослужащие там есть, и много, там несколько сотен американцев, британцев и прочих".

"Но возвращаясь к тому, какие замыслы вынашивает нынешняя украинская власть, конечно, мы прекрасно понимаем, что все, что делает Запад в плане накачивания этой власти оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины, и для нас это абсолютно неприемлемо по понятным причинам", - заявил Лавров.

Говоря об иностранных военных инструкторах на Украине, министр напомнил "телевизионную картинку" военных действий в Грузии в августе 2008 года, "когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали, как заряжать противотанковые и прочие вооружения".

"Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине, потому что это будет уже переходом всех возможных красных линий, будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - добавил Лавров.