Клишас назвал обоснованным решение отложить принятие законопроекта о ковид-сертификатах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Законопроект о ковид-сертификатах для посещения общественных мест не готов ко второму чтению и требует доработки, поэтому решение отложить его принятие обоснованно. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее в пятницу правительство и партия "Единая Россия" предложили снять с рассмотрения во втором чтении законопроект о ковид-сертификатах, объяснив это необходимостью доработать документ с учетом вызовов, которые несет омикрон-штамм. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что Совет Думы 17 января обсудит снятие законопроекта с рассмотрения, и выразил уверенность, что решение будет поддержано депутатами.

"Сейчас понятно, что законопроект требует доработки, ко второму чтению он не готов, решение отложить его принятие мы считаем обоснованным. Кроме того, это безусловное право Думы - определить сроки прохождения законопроекта", - сказал Клишас.

Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.