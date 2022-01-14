Лавров: проблемы Украины со своими гражданами начались с антиконституционного переворота

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что все проблемы Украины в отношениях с Россией и с гражданами своей страны начались с антиконституционного государственного переворота.

"И мы постоянно говорим, что все нынешние проблемы Украины и в отношении с Россией, в отношениях со своими гражданами начались с антиконституционного государственного переворота. А наши западные коллеги, включая немецких, сначала говорили: "Все началось с одной цифры". А когда мы им объясняем гносеологию этого конфликта, они не знают, что сказать", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Кстати говоря о Крыме и о той украинской власти, которую вы хотите взять в НАТО, не забывайте, что с первых же дней после того, как состоялся госпереворот, когда наплевали на подпись Германии, Франции и Польши под договоренностью между [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем и оппозицией и вопреки всем увещеваниям, всем заверениям даже не стали слушать, что Евросоюз думает по этому поводу. И ЕС в итоге согласился. И после этого сразу эти путчисты стали заявлять, что русский в Крыму никогда не будет говорить по-украински, думать по-украински, не будет прославлять героев Второй мировой войны, имея в иду пособников фашистов [Степана] Бандеру и [Романа] Шухевича. Именно тогда в Крыму восстали против этого и отбили вооруженную атаку на Верховный совет Крыма и объявили референдум", - напомнил министр.

Однако германские коллеги, с которыми Россия в "нормандском формате" обсуждает тему Донбасса, в ответ на напоминания Москвы, что именно Киев должен выполнять минские договоренности, предлагают "оставить это все пока в стороне, просто их выполнять, не адресуя требования к тому, кто должен это делать", продолжил министр.

Как отметил Лавров, недавно западные коллеги сказали, что считают эти события демократическим процессом. "Это настолько, по-моему, постыдно, но в таких условиях приходится вести реальные серьезные переговоры", - заключил глава МИД РФ.