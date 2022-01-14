Лавров: Москва видит, что Греция не хочет ужесточения западных санкций против РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. РФ видит, что Греция не хочет ужесточения западных антироссийских санкций, и верит, что Афины будут делать выбор, который отвечает их убеждениям. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Я понимаю, что Греция - член НАТО и Евросоюза. Но мы также видим и то, что Греция не хочет идти по пути ужесточения антироссийских санкций, Греция в принципе не испытывает удовольствия от того, что сейчас происходит между Западом и Россией. Мы доверяем нашим греческим друзьям, что в своей мудрости они будут делать выбор, который отвечает их убеждениям", - заявил министр.

Он отметил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел этой страны Никосом Дендиасом в том числе тему привлечения новой американской базы на севере Греции к переброске вооружений на Украину. "Мы затрагивали тему новых шагов, которые были сделаны в американо-греческих отношениях по повышению статуса порта Александруполис для целей военно-морских сил США, и мы читали, в каких направлениях американцы будут этот порт использовать", - сказал Лавров.