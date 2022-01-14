Путин проведет "инвентаризацию" диалога с Ираном в ходе визита президента Ирана в Россию

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет совместно с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в ходе его предстоящего визита в Россию "инвентаризацию" всей повестки диалога двух стран. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Значение [визита президента Ирана в Россию] прежде всего в необходимости провести "инвентаризацию" всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана, [чтобы] понять, насколько мы обеспечиваем преемственность и на каких направлениях. В двустороннем плане по экономическим делам очень богатая повестка дня, но, как всегда, когда много проектов совместных, необходимо больше внимания к деталям", - указал глава дипведомства.

По словам министра, визит иранского президента в Россию "очень важный" - нужно возобновлять приостановленные из-за пандемии очные переговоры сторон на высшем уровне. "По телефону лидеры общались, а очный контакт, конечно, продуктивнее, чем разговор, не видя друг друга, - отметил он. - У нас есть и вопросы, связанные с международной политикой: это и СПВД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), это и в целом ситуация в Персидском заливе, это и наша совместная работа в ООН и в других международных организациях, включая, в частности, Организацию по запрещению химического оружия".

Лавров подчеркнул, что Иран остается для России "частью общей команды", которая отстаивает принципы международного права, универсальные договоренности, а "не кем-то согласованные в узком кругу, и кто отстаивает центральную роль ООН, являясь участником движения в защиту Устава ООН. "По ряду уже региональных вопросов у нас тесное взаимодействие. В Сирии очевидно: мы участники астанинского формата вместе с нашими турецкими соседями, и я считаю, что это очень хороший пример, как можно объединиться с позиций, которые на сто процентов не совпадают, которые во многом отличаются, но прагматично создать платформу, когда три наших страны могут реально помогать сирийцам начать политический процесс", - добавил он.