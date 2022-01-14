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Лавров заявил об опасности разрушения наследия традиционных религий

На фоне такой ситуации министр призвал ЮНЕСКО и другие гуманитарные организации "строго следовать своим уставам"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Наследие традиционных мировых религий находится в опасности в связи с попытками его разрушить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я исхожу из того, что Бог создал человека, и у нас как у представителей различных течений христианства есть те же самые ценности, которые существуют в других мировых религиях: в исламе, в иудаизме, в буддизме", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Это наследие наших предков разных вероисповеданий, копившееся тысячелетиями, наверное, отражает в концентрированном виде накопленную человеческую мудрость. То, что сейчас это пытаются подвергнуть не просто сомнению, а прямому разрушению, очень опасно", - констатировал Лавров.

На фоне такой ситуации он призвал ЮНЕСКО и другие гуманитарные организации "строго следовать своим уставам", заметив, что те "написаны на основе традиционной классической этики".

Отвечая на вопрос о распространении на Западе "новой этики", министр обратил внимание, что во время его работы в Нью-Йорке на посту постоянного представителя России в ООН в 1994-2004 годах в США господствовала "старая этика" и не возникало подобных сегодняшним "социальных обострений" по этическим вопросам.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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