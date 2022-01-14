Лавров назвал неприемлемыми для России атаки на ее суверенитет со стороны Запада

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсолютно неприемлемыми атаки на суверенитет России со стороны западных стран.

"Президент [РФ Владимир] Путин все годы своего правления, особенно последние годы, особое внимание уделяет укреплению нашего суверенитета. Мы видим, какой атаке суверенитет России, да и многих других стран, более-менее проводящих независимую политику, подвергается со стороны Запада. Атаки гибридные, как сейчас принято их называть, идущие по всем направлениям", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Наверное, подобного рода концепции могут сработать в отношении тех или иных стран, но для России это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что заявления российских властей якобы расходятся с их действиями, Лавров отметил, что "это красивая фигура речи, англосаксы любят формулировать такие загадочно красивые выражения". "Я не очень понимаю, о чем идет речь в данном случае", - добавил глава российского МИД. Он отметил, что общался несколько раз с Блинкеном, и назвал его опытным и умеющим слышать человеком.

Лавров напомнил о событиях 1990-х, когда страны Запада решили, "что они уже достигли тех целей", которые поставили перед Россией, и теперь помогают "эти цели воплощать в жизнь, в том числе путем физического участия в российском правительстве, в его соответствующих структурах". "Наверное, обидно, когда кто-то посчитал, что Россия в кармане у Запада и не будет больше свои какие-то особые интересы отстаивать, а потом все это оказалось не так", - заключил глава МИД РФ.