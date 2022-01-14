Лавров: НАТО нужна США только для того, чтобы держать страны Запада под своим влиянием

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты используют НАТО только для того, чтобы сохранять свое влияние на западные страны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Когда американцы кивают на НАТО, говоря, что рады бы пообсуждать с нами то, что для нас является главным. Но они говорят: "Но у нас НАТО есть, у нас там еще есть союзники". Я думаю, что это не вполне честное изложение ситуации. Говорят, что не могут решать без союзников, но НАТО нужна Вашингтону по большому счету лишь как инструмент самоутверждения в качестве лидера Запада, лишь для того, чтобы сдержать их всех в русле своей политики и замыслов", - сказал он.