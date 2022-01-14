Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником генсека ООН процесс сирийского урегулирования

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен по телефону обменялись мнениями относительно процесса сирийского урегулирования. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам прошедшего накануне разговора.

"Был проведен развернутый обмен мнениями по тематике продвижения политического процесса сирийского урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Кроме того, были рассмотрены вопросы общерегиональной ситуации вокруг Сирии и модальности обсуждения сирийского досье в СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что стороны рассмотрели вопросы общерегиональной ситуации вокруг Сирии и модальности обсуждения сирийского досье в СБ ООН.