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Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником генсека ООН процесс сирийского урегулирования

В МИД РФ сообщили, что также были рассмотрены вопросы общерегиональной ситуации вокруг Сирии и модальности обсуждения сирийского досье в СБ ООН

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен по телефону обменялись мнениями относительно процесса сирийского урегулирования. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам прошедшего накануне разговора.

"Был проведен развернутый обмен мнениями по тематике продвижения политического процесса сирийского урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Кроме того, были рассмотрены вопросы общерегиональной ситуации вокруг Сирии и модальности обсуждения сирийского досье в СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что стороны рассмотрели вопросы общерегиональной ситуации вокруг Сирии и модальности обсуждения сирийского досье в СБ ООН.

Теги
СирияРоссияВершинин, Сергей ВасильевичПедерсен, Гейр
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