Лавров заявил, что в США преследование граждан РФ и соотечественников стало нормой

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что преследование российских соотечественников и граждан РФ, выезжающих за границу, стало нормой в США.

"К сожалению, в некоторых странах, прежде всего в США, соотечественники подвергаются преследованиям, как и граждане РФ, которые выезжают за границу. Но вот совершенно неприемлемое действие американского правительства по отношению к комитету наших соотечественников (Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) - прим. ТАСС) в США вынудили приостановить работу этой структуры. Некоторые из руководителей этого комитета вынуждены были уехать на родину, потому что им прямо грозили уголовным преследованием", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Вот в Америке это стало нормой", - подчеркнул министр.

КСОРС сообщил 18 ноября 2021 года, что приостановил деятельность в Соединенных Штатах в связи с "расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР". По данным КСОРС, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования "о нарушениях законов об иностранных агентах".