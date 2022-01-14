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Лавров заявил, что Россия хочет восстановить нормальный диалог с ЕС

Пусть Евросоюз сам определится, насколько готов к воссозданию нормальных отношений, сказал глава МИД РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия готова к возобновлению нормальных отношения с Евросоюзом, необходим такой же настрой Брюсселя. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Мы очень хотим, чтобы Евросоюз играл самостоятельную роль <...> Мы очень хотим с Евросоюзом иметь нормальные отношения, мы их не разрушали, - отметил он. - Пусть Евросоюз сам определится, насколько готов к их воссозданию. За нами дело не станет, если это будет делаться на взаимоуважительной основе, поиске баланса интересов".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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