Захарова: Санкции США против россиянина за якобы поставки технологий КНДР недопустимы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия считает абсолютно недопустимым заявление Госдепартамента США о ключевой роли россиянина Романа Алара и компании "Парсек" в поставке технологий для "всей ракетной программы КНДР". Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем как абсолютно недопустимое и неприемлемое с точки зрения культуры межгосударственных контактов заявление руководства американского Госдепартамента о якобы "ключевой роли" российского гражданина Р. А. Алара и компании "Парсек" в поставках комплектующих и технологий для "всей ракетной программы КНДР", - отметила дипломат.

США разбрасываются "надуманными и безосновательными обвинениями" в российском содействии ракетно-ядерной программе КНДР, говорится в комментарии.

Как сообщила Захарова, речь идет о заявлении руководителя Госдепартамента США о якобы ключевой роли гражданина РФ Романа Алара и компании "Парсек" в поставках комплектующих и технологий для ракетной программы КНДР.

"США пытаются подменить выдумками действительные факты, разбрасываются надуманными и безосновательными обвинениями в том, что Россия содействует развитию северокорейской ракетно-ядерной программы", - говорится в сообщении.