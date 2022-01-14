Группа сенаторов будет наблюдать за сербским референдумом по изменению конституции

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Группа сенаторов в составе миссии международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ будет наблюдать за намеченным на 16 января референдумом в Сербии по изменениям в конституции. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Совета Федерации.

"С 14 по 17 января 2022 года будет осуществляться работа группы международных наблюдателей от МПА СНГ, осуществляющих мониторинг за референдумом по утверждению изменений в конституцию Республики Сербия", - говорится в сообщении пресс-службы.

В состав делегации вошли член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин и член комитета СФ по социальной политике Мухарбек Барахоев.

Референдум об изменении конституции Сербии в области правосудия пройдет 16 января. В ноябре прошлого года Народная скупщина (парламент) Сербии официально утвердила сроки его проведения. Сербский парламент также принял закон "О референдуме и народной инициативе", который отменяет обязательный порог явки в 50% при проведении референдума. Согласно документу, для принятия инициативы на референдуме теперь будет необходимо простое большинство голосов.