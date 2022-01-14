Январские переговоры по конвенции против киберпреступности в Нью-Йорке отложили

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пятницу сообщил, что запланированное на январь в Нью-Йорке начало переговоров по конвенции о противодействии киберпреступности было отложено на неопределенный срок.

"Пандемия - враг многосторонней дипломатии. Отложены два масштабных и очень важных международных мероприятия, запланированные на январь в Нью-Йорке, обзорная конференция по ДНЯО и начало переговоров по Конвенции ООН о киберпреступности. Новые даты пока не известны", - говорится в публикации на странице Ульянова в Twitter.

На 17-28 января в Нью-Йорке было запланировано первое заседание созданного по инициативе России специального комитета ООН по разработке Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

27 июля Генпрокуратура РФ сообщила, что Москва представила в отделении ООН в Вене проект указанной конвенции. В ведомстве отметили, что документ "учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности (в том числе криминальное использование криптовалюты), вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие)".