Замглавы МИД РФ обсудил со спецкоординатором МИД Италии взаимодействие по Сирии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил на встрече со специальным координатором МИД Италии по Сирии Стефано Раваньяном взаимодействие на международных площадках и социально-экономическое положение в арабской республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Особое внимание было уделено практическим аспектам взаимодействия России и Италии по сирийской проблематике на международных площадках, а также гуманитарной повестке с учетом социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции и негативного влияния введенных против Дамаска односторонних санкций", - отметили в министерстве.

"В этой связи подтверждена важность выполнения соответствующих решений СБ ООН, включая его резолюцию 2585, предусматривающую широкий комплекс мер по содействию сирийскому населению", - добавили в МИД РФ.

Встреча прошла по просьбе итальянской стороны.