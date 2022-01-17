Главы МИД России и Хорватии обсудят ситуацию на Балканах и безопасность в Европе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с главой МИД Хорватии Горданом Радманом, который находится в Москве с рабочим визитом. Как ожидается, стороны обсудят весь спектр двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня с акцентом на ситуацию на Балканах и безопасность в Европе.

Визит главы хорватской дипломатии даст символический старт мероприятиям по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Хорватией, которое будет отмечаться 25 мая. Как указали в МИД РФ в преддверии встречи, Москва и Загреб поддерживают регулярный политический диалог. В декабре 2020 года состоялся визит Лаврова в Загреб, в рамках которого прошли переговоры с Радманом, встречи с президентом Хорватии Зораном Милановичем и председателем правительства республики Андреем Пленковичем. Кроме того, российский министр принял участие в церемонии открытия нового здания посольства РФ в Загребе. В сентябре 2021 года по инициативе хорватской стороны был организован телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Среди актуальных тем, которые предстоит обсудить министрам, - совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений. Одной из приоритетных задач является заключение межправительственного соглашения об учреждении и условиях деятельности Российского культурного центра в республике, работа над которым ведется с 2010 года.

Не исключено, что стороны также обменяются мнениями о перспективах взаимодействия в сфере туризма. По данным государственного информационного агентства HINA, туристический поток из России в Хорватию за восемь месяцев 2021 года увеличился на 351% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Росту туристических потоков способствовало возобновление прямого авиасообщения между Россией и Хорватией в июне 2021 года. Всего за рекордный сезон 2019 года Хорватию посетили 21 млн иностранных туристов, в том числе 154 тыс. гостей из России. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса удалось выйти всего на 30% от данных показателей.

Экономические связи

Особое внимание на переговорах планируется уделить перспективам преодоления негативных тенденций в двусторонней торговле. По итогам января - октября 2021 года стоимостной объем российско-хорватского товарооборота сократился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11,8 % - до $714,3 млн. При этом российский экспорт уменьшился на 19,1% ($539 млн), а импорт увеличился до $175,3 млн (на 22,4%). Положительное сальдо России в торговле с Хорватией составляет $363,6 млн.

Важная роль принадлежит межправительственной российско-хорватской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось в декабре прошлого года в Загребе. Как заявил по его итогам сопредседатель межправкомиссии, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Хорватия остается одним из основных партнеров России в Евросоюзе. По его словам, основными сферами взаимодействия двух стран являются энергетика, промышленность, наука и образование, при этом существует большой потенциал для торговли продукцией сельского хозяйства. Так, российская сторона заинтересована в наращивании поставок в Хорватию, в частности кондитерской продукции, мучных и хлебобулочных изделий.