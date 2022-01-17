Путин проведет рабочую встречу с губернатором Астраханской области Бабушкиным

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Где-то в середине дня Путин позанимается делами астраханскими, Астраханской области, он примет Игоря Бабушкина, губернатора. Традиционная встреча, область очень большая, важная, есть о чем поговорить", - сказал Песков.

Он добавил, что у Путина в понедельник также состоялся международный телефонный разговор и запланирован ряд непубличных встреч. Президент работает в Кремле.