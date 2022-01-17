В Госдуме прокомментировали блокировку Facebook страницы делегации России в Вене

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Блокировка социальной сетью Facebook страницы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями не останется без последствий, применение санкций к компании было бы логичным шагом. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Этот акт цензуры не останется без последствий. Применение санкций в этой ситуации было бы логичным, это устоявшаяся международная практика, а каких именно - решать Роскомнадзору. Законодатель предоставил регулятору широкий спектр санкций разной степени жесткости и последствий", - написал он в своем Telegram-канале в понедельник.

По словам парламентария, власти США "оказывают колоссальное давление на службу модерации, вовлекая социальную сеть в прямое участие в гибридной войне". "Весь прошлый год Facebook сотрясали скандалы, добавляя бренду токсичности. Утечки внутренней информации и комментарии бывших сотрудников указывают на очевидную политическую ангажированность корпорации", - подчеркнул Горелкин.

В воскресенье руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов сообщил ТАСС, что Facebook ранее заблокировал страницу делегации, сославшись на запрещенный контент. По словам дипломата, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ. Постпредство РФ при ОБСЕ обратило внимание представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на эту нелегитимную цензуру информпространства.

В феврале 2021 года аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене уже блокировала сеть микроблогов Twitter.