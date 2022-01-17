{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генконсульство России в Алма-Ате возобновит прием граждан с 24 января

Всем, кто был записан на прием, предложили пройти процедуру электронной записи заново

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Алма-Ате, приостановившее ранее прием граждан из-за заболевания сотрудников, возобновит работу с 24 января. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба генконсульства России в Алма-Ате.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Хроника событий
Протесты в Казахстане. Хроника событий

"В связи со случаями заболевания сотрудников генконсульства коронавирусной инфекцией консульский прием возобновится с 24 января. Всем, кто был записан, предлагаем пройти процедуру электронной записи на прием заново", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генконсульства.

Ранее в связи с введенным в Казахстане с 5 января режимом чрезвычайного положения прием граждан в генконсульстве России в Алма-Ате был отменен на неопределенный срок.

Теги
КазахстанРоссия
Постпред РФ ожидает, что о датах визита председателя ОБСЕ в РФ объявят в ближайшее время
Читать полностью