Генконсульство России в Алма-Ате возобновит прием граждан с 24 января

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Алма-Ате, приостановившее ранее прием граждан из-за заболевания сотрудников, возобновит работу с 24 января. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба генконсульства России в Алма-Ате.

"В связи со случаями заболевания сотрудников генконсульства коронавирусной инфекцией консульский прием возобновится с 24 января. Всем, кто был записан, предлагаем пройти процедуру электронной записи на прием заново", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генконсульства.

Ранее в связи с введенным в Казахстане с 5 января режимом чрезвычайного положения прием граждан в генконсульстве России в Алма-Ате был отменен на неопределенный срок.