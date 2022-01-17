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Турчак заявил, что с удивлением увидел сообщения о его поездке в Казахстан

СМИ со ссылкой на неназванные источники ранее сообщили, что первый вице-спикер Совета Федерации может посетить Казахстан 20 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в понедельник заявил журналистам, что с удивлением прочел сообщения о его якобы запланированной поездке в Казахстан.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники в партии сообщили о том, что Турчак может посетить Казахстан 20 января, поездка якобы стоит в плане, но решение об этом не принято.

Сам Турчак сказал, что впервые увидел такую информацию в одном из Telegram-каналов. "Я сам сегодня с удивлением увидел эту новость", - добавил политик.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичКазахстанРоссия
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