МИД РФ: сертификация "Северного потока - 2" не должна искусственно затягиваться

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Процедура сертификации газопровода "Северный поток - 2" не должна искусственно затягиваться и политизироваться германскими регуляторами и Еврокомиссией. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном накануне переговоров глав МИД РФ и ФРГ.

"Сооружение газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) - один из крупнейших проектов последнего десятилетия, реализуемый ПАО "Газпром" во взаимодействии с компаниями из ФРГ и ряда других европейских стран, - говорится в сообщении. - Запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться".

Россия разочарована нынешним состоянием российско-германских отношений, но не отказывается от выстраивания сотрудничества на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды, отметили в МИД РФ.

"Разочарованы нынешним состоянием российско-германских отношений, переживающих непростой этап в силу реализуемого официальным Берлином курса на комплексное сдерживание нашей страны", - указали в МИД РФ.

Вместе с тем в министерстве указали, что Россия с учетом особого значения сотрудничества между странами в общеевропейском и глобальном контексте "не отказывается от задачи выстраивать его на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды". "Российская сторона настроена на конструктивный диалог с новым правительством ФРГ, сформированным коалицией в составе СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и СвДП", - добавили в МИД РФ.