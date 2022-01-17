{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения

Министр жилищной политики и глава Службы автодорог Крыма подали в отставку

Свои посты чиновники освободили по собственному желанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Министр жилищной политики Крыма Максим Скорин и начальник Службы автомобильных дорог республики Валерий Васякин подали в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.

"Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Максим Геннадиевич Скорин и начальник ГКУ Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым" Валерий Павлович Васякин написали заявления об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.

Осенью 2021 года в Крыму свои посты покинули несколько крымских чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.

Теги
РоссияОтставки и назначенияКрым
Секретариат ОДКБ завел официальный канал в Telegram
На канале будет актуальная информация об обстановке в зоне ответственности организации
Читать полностью