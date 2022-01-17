Посольство России в Ираке после взрывов в центре Багдада работает в обычном режиме

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российское посольство в Багдаде работает в обычном режиме после взрывов в центре столицы, усиление мер безопасности диппредставительства действует на постоянной основе. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве РФ в Ираке.

"Ситуация в целом по меркам Багдада спокойная. Все государственные учреждения работают, в том числе и российское посольство, в обычном режиме. Правоохранительные органы пока проводят расследования. Никакие группировки пока не взяли на себя ответственность за данные взрывы", - информировали в диппредставительстве.

В российском посольстве сообщили, что дополнительных мер обеспечения безопасности не принималось, так как усиление мер действует на регулярной основе. "На постоянной основе усилены меры безопасности в связи с тем, что ситуация в Ираке в целом характеризуется сложной военно-политической обстановкой и высоким уровнем террористической угрозы. Поэтому посольство находится в постоянной готовности", - указали в российском диппредставительстве.

Как рассказали в посольстве РФ, один из взрывов произошел в районе Национального театра рядом со складами магазинов, торгующих спиртными напитками. В диппредставительстве также уточнили, что взрывы у складов магазинов алкогольной продукции происходят в Ираке достаточно часто, поэтому причиной произошедшего могли стать и торговые разбирательства.

По информации посольства, в результате взрывов пострадали два человека.

Взрывы в Багдаде

Ранее в СМИ появилась информация, о том, что два взрыва произошли в воскресенье вечером в центре Багдада. Как сообщил иракский информационный портал SHAFAQ News, самодельные взрывные устройства были заложены рядом с частными банками, расположенными в районе Эль-Каррада.

По данным иракских силовых структур, первая атака была направлена на банк "Джихан" на площади Эль-Ватик - взрывной волной были повреждены ограда и фасад здания, а также припаркованный рядом автомобиль. Пострадал охранник.

Второй взрыв прогремел рядом с банком Курдистана в том же районе недалеко от Национального театра. Зданию нанесен серьезный материальный ущерб.