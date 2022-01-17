Рябков обсудил с послом КНР тему гарантий безопасности для России со стороны США и НАТО

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в понедельник с послом Китая в Москве Чжаном Ханьхуэем проблематику гарантий безопасности России в контексте прошедших встреч с представителями США и других стран НАТО.

"Стороны обсудили ряд актуальных международных тем с акцентом на проблематику формирования долгосрочных правовых гарантий безопасности России в контексте прошедших встреч с представителями США и других стран НАТО", - говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ указали, что стороны также обменялись мнениями по дальнейшему углублению двусторонней внешнеполитической координации.