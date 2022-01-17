{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков обсудил с послом КНР тему гарантий безопасности для России со стороны США и НАТО

Также стороны обменялись мнениями по дальнейшему углублению двусторонней внешнеполитической координации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в понедельник с послом Китая в Москве Чжаном Ханьхуэем проблематику гарантий безопасности России в контексте прошедших встреч с представителями США и других стран НАТО.

"Стороны обсудили ряд актуальных международных тем с акцентом на проблематику формирования долгосрочных правовых гарантий безопасности России в контексте прошедших встреч с представителями США и других стран НАТО", - говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ указали, что стороны также обменялись мнениями по дальнейшему углублению двусторонней внешнеполитической координации.

Теги
РоссияКитайРябков, Сергей Алексеевич
МИД Сирии заявил, что США грубо нарушили права человека при разрушении Ракки в 2017 году
Глава сирийского МИД отметил, что северо-восточные регионы являются неотъемлемой частью территории страны, обвинив США, Турцию и их пособников в разграблении природных богатств Сирии
Читать полностью