МИД Сирии заявил, что США грубо нарушили права человека при разрушении Ракки в 2017 году

БЕЙРУТ, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад обвинил Соединенные Штаты в грубом нарушении прав человека во время военной операции в провинции Ракка в 2017 году. С таким заявлением он выступил в понедельник на встрече с журналистами в Дамаске.

"Американские агрессоры разрушили город Ракка, что является живым свидетельством варварства США, которые стали самыми грубыми нарушителями прав человека в мире", - приводит агентство SANA слова министра.

Ракка, служившая форпостом террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, была освобождена курдскими формированиями 17 октября 2017 года при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США. В ходе массированных налетов было разрушено около 80% домов и построек в этом административном центре одноименной провинции на реке Евфрат.

Микдад в своем выступлении осудил действия Турции, оккупировавшей в 2019 году пограничные районы на северо-востоке Сирии. "Анкара по-прежнему поддерживает террористические группировки и проводит политику тюркизации на захваченных землях", - указал он. Глава сирийского МИД отметил, что северо-восточные регионы являются неотъемлемой частью территории страны, обвинив США, Турцию и их пособников в разграблении природных богатств Сирии.

Микдад также возложил на Турцию и Запад ответственность за срыв работы Конституционного комитета Сирии (ККС). "Внешнему вмешательству в работу комитета в Женеве должен быть положен конец, только при таком условии можно добиться успеха", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства Дамаска.

ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в Основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН. В состав этого органа, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая (редакционная) группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). По данным сирийской газеты Al Watan, седьмой раунд ККС в Женеве планируется провести в начале февраля.