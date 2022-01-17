Третий за день крымский чиновник подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Директор ГУП Республики Крым "Крымавтодор" Сергей Красюк в понедельник подал в отставку, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов. Красюк стал третьим чиновником за день, решившим оставить свою должность.

"Сегодня заявление об увольнении по собственному желанию написал директор ГУП Республики Крым "Крымавтодор" Сергей Николаевич Красюк", - написал Аксенов.

Ранее в понедельник в отставку подали министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Максим Скорин и начальник ГКУ Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым" Валерий Васякин.

Осенью 2021 года в Крыму свои посты покинули еще несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.