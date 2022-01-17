Эксперт: успех новой Конституции Белоруссии зависит от организации обсуждения проекта

МОСКВА. 17 января. /ТАСС/. Результаты референдума по изменению Конституции Белоруссии и дальнейшая стабилизирующая роль нового основного закона будут зависеть от того, насколько население страны будет вовлечено в процесс обсуждения законопроекта. Такое мнение в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Пока это лишь проект, предстоит обсуждение. И очень важно понять, каким образом это обсуждение будет проходить. Насколько оно окажется способным сплотить общество, которое настроено на конструктивное развитие страны, - сказал Быстрицкий. - Смысл изменения конституции в том, чтобы дать достаточно изменившемуся за последние годы белорусскому обществу возможность сплотиться, ощутить себя современной политической нацией, построить разумное управление, чтобы у населения было ощущение, что оно участвует в судьбе страны".

По словам специалиста, в настоящий момент трудно предсказать результаты предстоящего референдума. Они, по мнению собеседника агентства, будут зависеть от того, насколько широкие слои населения государство сможет вовлечь в обсуждение изменения конституции.

"Белорусское общество очень разнообразно. Это интеллектуально развитая, просвещенная страна. В ней много образованных молодых людей. Много связей с Западной Европой. Дискуссия о будущей конституции не будет простой. Но это шанс поставить промежуточную точку в спорах о нынешних власти и обществе Белоруссии, которое с этой властью живет. Возможно, будет достигнут какой-то консенсус", - продолжил эксперт.

Он также выразил точку зрения, что успех функционирования белорусского государства после возможного внесения изменений в конституцию будет зависеть от создания новых органов власти. Эти институты должны будут обеспечить большую репрезентативность населения в органах власти и наладить диалог власти и общества.

Проект конституции

27 декабря на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Белоруссии.

Проект изменений и дополнений в конституцию Белоруссии предполагает внести коррективы в примерно половину статей. Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. В частности, предлагается расширить полномочия кабмина и его самостоятельность в принятии решений. Планируется также сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями. Ожидается, что референдум по новой редакции основного закона состоится в конце февраля 2022 года.