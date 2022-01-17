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Эксперт: успех новой Конституции Белоруссии зависит от организации обсуждения проекта

Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий также выразил точку зрения, что успех функционирования белорусского государства после возможного внесения изменений в конституцию будет зависеть от создания новых органов власти

МОСКВА. 17 января. /ТАСС/. Результаты референдума по изменению Конституции Белоруссии и дальнейшая стабилизирующая роль нового основного закона будут зависеть от того, насколько население страны будет вовлечено в процесс обсуждения законопроекта. Такое мнение в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Пока это лишь проект, предстоит обсуждение. И очень важно понять, каким образом это обсуждение будет проходить. Насколько оно окажется способным сплотить общество, которое настроено на конструктивное развитие страны, - сказал Быстрицкий. - Смысл изменения конституции в том, чтобы дать достаточно изменившемуся за последние годы белорусскому обществу возможность сплотиться, ощутить себя современной политической нацией, построить разумное управление, чтобы у населения было ощущение, что оно участвует в судьбе страны".

По словам специалиста, в настоящий момент трудно предсказать результаты предстоящего референдума. Они, по мнению собеседника агентства, будут зависеть от того, насколько широкие слои населения государство сможет вовлечь в обсуждение изменения конституции.

"Белорусское общество очень разнообразно. Это интеллектуально развитая, просвещенная страна. В ней много образованных молодых людей. Много связей с Западной Европой. Дискуссия о будущей конституции не будет простой. Но это шанс поставить промежуточную точку в спорах о нынешних власти и обществе Белоруссии, которое с этой властью живет. Возможно, будет достигнут какой-то консенсус", - продолжил эксперт.

Он также выразил точку зрения, что успех функционирования белорусского государства после возможного внесения изменений в конституцию будет зависеть от создания новых органов власти. Эти институты должны будут обеспечить большую репрезентативность населения в органах власти и наладить диалог власти и общества.

Проект конституции

27 декабря на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Белоруссии.

Проект изменений и дополнений в конституцию Белоруссии предполагает внести коррективы в примерно половину статей. Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. В частности, предлагается расширить полномочия кабмина и его самостоятельность в принятии решений. Планируется также сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями. Ожидается, что референдум по новой редакции основного закона состоится в конце февраля 2022 года.

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