Вологодский губернатор пригрозил чиновниками отставками после повторных отключений света

ВОЛОГДА, 17 января. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пригрозил ответственным лицам отставками за повторяющиеся сбои в электроснабжении и некачественную уборку дорог от снега.

"По итогам прошедшей недели оцениваю работу дорожного и энергетического блоков правительства области, а также соответствующих органов власти на местах как неудовлетворительную. Жалобы жителей на некачественную уборку снега и продолжающиеся случаи отключения электроэнергии буквально захлестнули социальные сети. Я вижу это на своих страницах, получаю информацию через ЦУР и Ситуационный центр <…>. При отсутствии должной реакции со стороны руководителей органов власти готов отправлять в отставку тех, кто не выполняет свои должностные обязанности, а также привлекать к ответственности подрядчиков, которые не желают выполнять свои контрактные обязательства", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что люди должны быть обеспечены коммунальными услугами в полном объеме. "На все обращения, поступающие через ЦУР, телефоны горячих линий и другие каналы связи, должна быть дана немедленная реакция: ответы департаментов и местных администраций, выезды на территории, круглосуточный пристальный личный контроль за всеми этапами вплоть до окончательного решения вопроса", - добавил руководитель региона.

Как сообщало правительство региона в субботу, 15 января, без света вновь остались более 700 жителей 31 населенного пункта из-за повторных аварий, обрывов линий электропередачи после обильных снегопадов. До этого масштабные отключения электроэнергии были в новогодние праздники и ранее в декабре.