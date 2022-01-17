Рябков обсудил с послом Индии в Москве тему переговоров с Западом по безопасности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Индии в Москве Паваном Капуром итоги переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, распространенном в понедельник.

"[Между сторонами] состоялся заинтересованный обмен мнениями и оценками по итогам проведенных на прошлой неделе мероприятий в Женеве, Брюсселе и Вене относительно гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.