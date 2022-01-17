Эксперт: США не дадут нужных РФ гарантий безопасности, но проработают второстепенные темы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. США не пойдут на юридически обязывающие договоренности по выдвинутым Россией гарантиям безопасности, однако Москва и Вашингтон могут прийти к соглашению в области контроля над вооружениями. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

РФ на текущей неделе рассчитывает на письменный ответ американской стороны по результатам переговоров, которые состоялись 10 и 12 января. "Я думаю, что этот ответ будет аналогичен и коррелировать с теми публичными заявлениями, которые делались по итогам Женевы и Брюсселя. Скорее всего, США выразят готовность говорить с Россией по военно-техническим вопросам, но заявят о категорическом несогласии пересматривать политику "открытых дверей" НАТО и, возможно, приведут целую серию ссылок на такие документы, как Парижская хартия новой Европы, в которой говорится о праве суверенных государств самостоятельно принимать решения по вступлению в те или иные военные альянсы", - поделился своим прогнозом эксперт.

Так, Суслов предложил разделять возможные договоренности по гарантиям безопасности на политическую часть, касающуюся фундаментальных принципов устройства европейской безопасности, и военно-технические аспекты. "По политическим моментам, то есть по вопросу о нерасширении НАТО, получить никаких юридически обязывающих обязательств и договоренностей со стороны США не получится в принципе. И США здесь заняли совершенно непримиримую, непреклонную и железобетонную позицию", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в этом отношении максимум, чего можно добиться от Вашингтона, - это политическая декларация, "причем в устной форме, а не в письменной, о том, что НАТО не будет расширяться на Украину". "Это гипотетически возможно, но для этого России придется пойти на существенное усиление военного давления на США, на дальнейшее наращивание военного сотрудничества с Китаем, то есть на повышение цены нынешней политики, продолжения нынешнего курса для США", - добавил аналитик.

Суслов указал, что получение любых юридически обязывающих гарантий со стороны США осложняется острой поляризацией американской политической системы. "Ратификация в США требует поддержки 2/3 сенаторов, то есть 67 голосов. Это значит, что должно быть двухпартийное голосование. Сейчас же демократы и республиканцы очень жестко разделены, - отметил эксперт. - Мы видим, что республиканцы используют диалог с Россией в качестве инструмента политической борьбы против администрации президента Джо Байдена, поэтому даже выйти на юридически обязывающее решение по вопросам стратегической стабильности уже будет тяжело. А обеспечить ратификацию этого соглашения будет еще тяжелее".

Прогресс по вопросам стратегической стабильности

По мнению специалиста, у России и США больше шансов договориться по вопросам контроля над вооружениями, например, по теме размещения ракет и обычных вооружений в Европе, а также выработки какого-то нового режима по ракетам средней и меньшей дальности. "США выразили заинтересованнось и готовность договариваться по этим вопросам. Другое дело, что Россия пока говорит о том, что данные вопросы имеют второстепенное значение по сравнению с политическими вопросами, по сравнению с нерасширением НАТО, и что самой России в этой связи неинтересно договариваться с США только по военным вопросам в отрыве от политических", - резюмировал эксперт. Договоренности же будут возможны в случае, если Москва изменит эту позицию, чего в ближайшем будущем не ожидается.

В этой связи Суслов подчеркнул, что дальнейшая эскалация в отношениях РФ с Западом является "весьма вероятным сценарием". "Не обязательно военная эскалация, главное, что необходимо повышать политические, военные и имиджевые издержки для США от продолжения нынешней политики", - уточнил аналитик. При этом он не исключил принятия неких "политических заявлений, которые могли бы разрядить обстановку. "Если США заявят открыто, что они не собираются приглашать Украину в НАТО, будут возможны какие-то договоренности по вопросам контроля над вооружениями".

О переговорах по гарантиям безопасности

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также рассматривались указанные инициативы.