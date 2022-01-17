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Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки в контексте переговоров по ней, возобновившихся в Вене в декабре 2021 года. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, распространенном в понедельник.

"Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 года в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки в ее изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссия
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