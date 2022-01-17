Захарова: действия стран ЕС на фоне энергокризиса вызывают вопрос об их единстве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия стран ЕС на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их ценностях и единстве.

Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что власти и коммунальные предприятия ФРГ направили Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 млрд куб. м. объемов поставок газа на текущий и следующий отопительные сезоны. Как отметила официальный представитель МИД, это вызвало удивление голландских коллег, так как сам Берлин выступает против разработки Нидерландами новых газовых месторождений в Северном море. "В Гааге намекнули Берлину <...> пойти "проверить, какие меры может предпринять сама Германия, чтобы ограничить потребление газа до предельного уровня", - написала Захарова.

Дипломат также обратила внимание на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о несоответствии "Северного потока - 2" европейскому законодательству. "Так сказать, страдаем, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями", - отметила Захарова.

"К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там", - подытожила дипломат.