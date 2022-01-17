Слуцкий: хуситы атакой на Абу-Даби подрывают перспективы йеменского урегулирования

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Циничное нападение йеменского движения "Ансар Аллах" на столицу ОАЭ Абу-Даби с использованием беспилотников подрывает перспективы процесса мирного урегулирования кризиса в Йемене и попирает нормы международного права. Об этом заявил ТАСС в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Эти циничные нападения не только грубо попирают нормы международного гуманитарного права, но и подрывают перспективы процесса мирного урегулирования кризиса в Йемене на основе соответствующих резолюций СБ ООН и решений в формате межйеменского диалога, демонстрируют вопиющую политическую безответственность. "Ансар Аллах" не защищает, а последовательно совершает преступления против многострадального йеменского народа, который неизменно становится жертвой раскручивания спирали насилия. Вместо усилий на пути деэскалации организаторы нападений сознательно сделали ставку на конфронтацию, не задумываясь о гуманитарных последствиях своих авантюр для Йемена, который и без того переживает одну из самых масштабных гуманитарных катастроф современности", - сказал Слуцкий.

Глава комитета Госдумы решительно осудил указанные атаки. "Особое возмущение вызывает тот факт, что атаке подверглась столица ОАЭ, в то время как Абу-Даби под руководством наследного принца, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, испытанного друга и надежного партнера России, последовательно проводит курс на поддержание мира и стабильности в зоне Персидского залива, сглаживание внутрирегиональных противоречий, поставляет внушительные объемы гуманитарной помощи целому ряду стран, участвует в проектах раннего восстановления и реконструкции в Йемене", - добавил он.

Слуцкий призвал зачинщиков атак на столицу ОАЭ "одуматься и воздержаться от подобных действий в будущем". По его словам, сторонам конфликта в Йемене необходимо сделать "твердую ставку" на его политическое решение, а в Москве готовы продолжать всецело способствовать скорейшему прекращению кризиса в республике и стабилизации в регионе в целом.

В понедельник атаке беспилотников подверглись объекты Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, по последним данным, три человека погибли, шестеро получили ранения.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на официального представителя ВС мятежников генерала Яхью Сариа, объекты в ОАЭ были атакованы с использованием пяти баллистических и крылатых ракет, а также большого количества беспилотников. Генерал предупредил, что хуситы готовы расширить круг целей, которые будут включать более важные объекты, назвав ОАЭ "небезопасным государством, продолжающим агрессию против Йемена".