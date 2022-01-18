Госдума открывает весеннюю парламентскую сессию

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума восьмого созыва во вторник откроет свою первую весеннюю сессию, среди рассматриваемых инициатив - законопроект о введении пожизненного срока для педофилов-рецидивистов.

Как и всегда, в начале заседания перед депутатами выступит председатель палаты Вячеслав Володин, он обозначит основные направления работы Думы в ходе предстоящей сессии. Как сообщалось на думском сайте, в понедельник спикер провел встречу с руководителями всех фракций. Он отметил, что "приоритетами являются, прежде всего, вопросы поддержки граждан, развития экономики страны и регионов".

Володин также указал, что "конструктивное взаимодействие всех фракций является необходимым условием для реализации этих задач". На заседании депутатам предстоит принять два постановления - о примерной программе работы на весеннюю сессию, которая продлится до августа, и о календаре рассмотрения вопросов на январь. В понедельник Совет Думы единогласно принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодом для посещения общественных мест, в этих документах он не обозначен.

На первой неделе сессии Госдума проведет заседания во вторник и четверг, а затем, в январе и феврале, депутаты будут обсуждать и принимать законы по вторникам и средам. Как ранее пояснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, решение сократить число заседаний в неделю с трех до двух было принято из-за сложной ситуации с заболеваемостью COVID-19.

В повестку заседания Госдумы на вторник включено второе чтение законопроекта о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если это преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ко второму чтению профильный комитет по госстроительству и законодательству одобрил ряд поправок. Одной из них уточняется, что пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Сейчас эта норма распространяется на преступления в отношении подростков, не достигших 14 лет. Спикер Госдумы ранее заметил, что в случае принятия законопроекта во втором чтении депутаты смогут незамедлительно рассмотреть его в третьем.