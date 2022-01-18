Грызлов: Белоруссия действовала максимально гуманно в ситуации с беженцами на границе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Белорусские власти действовали в высшей степени гуманно в ситуации с беженцами на польской границе. Об этом заявил ТАСС новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Минск активно взаимодействует с международными гуманитарными структурами и государствами исхода беженцев. Развернут центр для временного размещения мигрантов, обеспечено бесплатное питание, медицинская помощь и даже условия для обучения детей. На фоне тех стран Запада, которые отказались помочь людям, попавшим в сложную ситуацию, власти Республики Беларусь действовали в высшей степени гуманно", - отметил он в своем первом интервью после назначения на дипломатическую должность.

"Границы Республики Беларусь - это западные границы Союзного государства. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы в нормализации ситуации", - подчеркнул Грызлов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала 2021 года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых были мигранты из государств Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. За прошедший год польские пограничники предотвратили почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией, что в 400 раз больше показателей 2020 года.