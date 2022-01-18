Госдума открыла первую весеннюю сессию восьмого созыва

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума восьмого созыва во вторник открыла свою первую весеннюю сессию.

В начале пленарного заседания депутаты стоя заслушали национальный гимн.

Перед парламентариями выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и обозначит основные направления работы Думы в ходе предстоящей сессии. Затем запланированы выступления руководителей фракций по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

Весенняя сессия Госдумы, согласно принятому ранее постановлению о распорядке работы депутатов, продлится до 31 июля. В ходе сессии запланировано 20 пленарных недель и семь региональных. У депутатов также запланирован отпуск, который будет разделен на две части: первая часть начинается со 2 мая и продлится две недели, вторая часть запланирована на лето - с 1 августа по 29 августа.

В понедельник Володин провел встречу с руководителями всех фракций. Он отметил, что приоритетами работы депутатов в весеннюю сессию станут "вопросы поддержки граждан, развития экономики страны и регионов".

Как напомнил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков, весенняя сессия Госдумы традиционно длиннее осенней, поэтому "работы предстоит много". По его словам, как только президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, депутаты в кратчайшие сроки подготовят план его законодательного обеспечения и приступят к его выполнению.