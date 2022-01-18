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Глава МИД ФРГ в рамках первого визита в Россию посетила Третьяковскую галерею

Генеральный директор Зельфира Трегулова показала Анналене Бербок экспонаты выставки "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Третьяковскую галерею перед встречей с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В ходе своего первого официального визита в Москву глава МИД Германии посетила сегодня утром Третьяковскую галерею, - говорится в опубликованном во вторник сообщении посольства ФРГ в РФ на официальной странице в Facebook. - Генеральный директор Зельфира Трегулова познакомила ее с экспонатами выставки "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж".

Выставка, на которой представлены работы 90 важнейших современных художников, открылась в ноябре 2021 года при поддержке германского правительства в рамках Года Германии в России.

Экспозиция "Многообразие. Единство" проходит в трех мегаполисах Европы: летом прошлого года она стартовала в Берлине, а предстоящей весной отправится из Москвы в Париж.

Теги
ГерманияРоссияБербок, Анналена
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