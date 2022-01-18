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МИД РФ надеется, что кризис на белорусско-польской границе решат через диалог с Минском

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что все заинтересованные стороны приложат усилия к решению кризиса на границе Белоруссии и Польши посредством диалога с Минском. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Говорили мы и о ситуации на белорусско-польской границе. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны приложат усилия для того, чтобы этот кризис разрешить через диалог с властями Белоруссии", - сказал он.

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