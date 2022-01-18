Лавров: РФ и ФРГ придерживаются общих подходов по ключевым аспектам повестки Афганистана

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия и Германия придерживаются единых подходов по наиболее принципиальным вопросам афганской повестки в части пресечения угроз распространения терроризма и наркотрафика, рисков роста миграции и необходимости помогать населению азиатской республики. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Есть у нас и такая животрепещущая тема, как Афганистан. У нас в целом общность подходов наблюдается по наиболее принципиальным вопросам афганской повестки дня. Это касается и пресечения угроз распространения терроризма и наркотрафика, рисков роста миграционных потоков и, конечно, необходимости оказания гуманитарной помощи населению", - указал глава российского министерства.

Лавров обратил внимание, что у сторон налажен также диалог по ряду направлений, среди которых Ближний Восток и Север Африки. "Россия активно участвовала в конференциях, которые состоялись по ливийскому урегулированию в Берлине, Париже. И сейчас мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее достигнутые тогда договоренности воплощались в жизнь", - отметил он.

По словам министра, российская сторона предоставила партнерам из ФРГ информацию о тех усилиях, которые предпринимаются Москвой для окончательного политического урегулирования в Сирии и решения гуманитарных проблем и вопросов экономического восстановления этой стране. "Мы с Германий также достаточно плодотворно сотрудничаем по созданию условий для возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - добавил он.