Лавров: нынешняя администрация США более реалистично смотрит на украинское урегулирование

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация более реалистично рассматривает ситуацию вокруг украинского урегулирования, в том числе по вопросу особого статуса Донбасса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"При предыдущей администрации Дональда Трампа был в Вашингтоне, в Госдепартаменте специальный представитель, который занимался содействием украинскому урегулированию. Его усилия предпринимались параллельно с работой "нормандского формата" и параллельно с заседаниями контактной группы, - сказал он. - У него были специфические взгляды на то, кто и что должен делать, взгляды, которые, прямо скажем, противоречили содержанию минского комплекса мер. Но на данном этапе, я уже этой темы касался, у нас есть основания полагать, что нынешняя администрация более реалистично смотрит на ситуацию вокруг украинского урегулирования, в частности признает необходимость решения прежде всего проблемы особого статуса Донбасса".

"Я вас уверяю, как только будет ясность в этом отношении, в отношении тех полномочий, которые в соответствии с минскими договоренностями должны получить Донецк и Луганск, другие вопросы можно будет решать гораздо легче. Потому что сейчас все упирается в очевидное, декларируемое и закрепляемое законодательно желание киевского режима заболтать политические аспекты минских договоренностей и увести все дискуссии в сторону важных, но все-таки второстепенных вопросов", - добавил глава МИД РФ.

Лавров указал, что Россия будет приветствовать США, если они будут способствовать внутриукраинскому урегулированию в дополнение к имеющимся форматам. "Мы будем приветствовать Соединенные Штаты, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении, поскольку они имеют решающее влияние на киевский режим", - отметил глава российского дипведомства.