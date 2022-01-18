Главы МИД РФ и Сьерра-Леоне обменялись поздравлениями по случаю 60-летия дипотношений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Сьерра-Леоне Дэвид Фрэнсис во вторник поздравили друг друга с 60-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

"18 января министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Д.Дж. Фрэнсис обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны высоко оценили динамику развития связей РФ и Сьерра-Леоне, углубление политического диалога.

Министры подчеркнули обоюдную готовность к продолжению совместной работы по расширению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, образовательной и иных областях в интересах народов стран. Стороны также констатировали настрой на дальнейшую координацию позиций на международной арене, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.