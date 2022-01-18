Василий Козлов назначен заместителем губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов назначен заместителем губернатора региона. Об этом сообщили журналистам в департаменте информационной политики области.

"Губернатор Евгений Куйвашев назначил своим заместителем Василия Козлова, который возглавлял до этого Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области", - сказали в департаменте.

Новым министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области по решению губернатора назначен Вячеслав Ярин, занимавший пост замминистра.

Ярин родился в 1978 году в Первоуральске. Высшее образование получил в Уральском юридическом институте МВД России по специальности "Юриспруденция". В 2013 году окончил президентскую программу подготовки управленческих кадров в институте "Высшая школа экономики и менеджмента" УрФУ.