Уйба: при создании нового кабмина Коми приоритет будет отдан знающим регион специалистам

СЫКТЫВКАР, 18 января. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба намерен не затягивать процесс формирования нового состава правительства региона. При подборе членов кабинета министров приоритет будет отдан людям, знающим регион, сообщил глава республики.

"Принципы формирования нового состава правительства республики: советуюсь и слушаю предложения лидеров общественных мнений, депутатов Госсовета. При прочих равных условиях для меня очень важно, чтобы человек был профессионален, честен и бескорыстен, пришел работать для повышения уровня жизни в республике и улучшения экономических показателей. Приоритет будет отдан человеку, знающему республику и понимающему ее особенности, ему потребуется меньшее количество времени, чтобы войти в процесс", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям в социальной сети "ВКонтакте".

Он отметил, что планирует сформировать кабинет министров в оптимальные сроки. "У нас очень большие планы: до 2026 года мы должны закончить план диверсификации экономики региона с открытием более 5 тыс. новых рабочих мест. И план социально-экономического развития республики мы должны утвердить до конца марта этого года в правительстве РФ и начать реализовывать до 2026 года. Планов очень много, я заинтересован как можно быстрее сформировать новый состав правительства и начать работу", - подытожил руководитель республики.

В понедельник глава региона сообщил на брифинге журналистам о своем решении отправить правительство Коми в отставку, что связано с новыми стратегическими задачами развития республики. В понедельник были освобождены от должностей главы Минприроды и Минсельхоза Коми Алексей Кузнецов и Денис Шаронов. Исполнение обязанностей министров возложено на их заместителей Андрея Якимова и Ольгу Бабину соответственно. Как анонсировал глава региона, полномочия председателя правительства в период формирования нового состава он возложил на Эльмиру Ахмееву, которая с 2020 года занимала должность зампреда правительства - министра экономического развития и промышленности Коми, а до 2020 года работала в Минэкономразвития РФ.